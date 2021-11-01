Зеленую повестку нельзя рассматривать как преходящую моду, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Зеленую повестку нельзя рассматривать как преходящую моду - это часть новой реальности, к которой придется адаптироваться всем, сказал заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров на Губернаторских чтениях в Тюмени.

"Что это значит для России? С одной стороны, существуют "физические" риски изменения климата: температура в стране растет вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Это поднимает вопросы подверженности отдельных регионов рискам таяния вечной мерзлоты, водного стресса, волн тепла, лесных пожаров. С другой стороны, даже более важны "переходные" риски: активная политика сокращения выбросов в мире означает снижение спроса на ископаемое топливо - основную статью российского экспорта", - подчеркнул он.

Проблема изменения климата в последние пять лет вышла на первый план в международной повестке.

"Причины кроются в объективном усугублении самой проблемы изменения климата: глобальная температура растет, усиливается "нервозность" климата, растет связанный с этим ущерб. Кроме того, в развитых странах наблюдается "левый поворот", а проблема изменения климата идеально вписывается в новую политическую идеологию и становится частью новых ценностей", - отметил Игорь Макаров.

При переходе мировой экономики и особенно развитых стран на новый технологический уклад, основанный на зеленых технологиях, сокращение выбросов становится фактором конкурентоспособности и залогом технологического лидерства в будущем, подчеркнул докладчик.

Евгений Бабенко