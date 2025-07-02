Валерий Сюткин и группа "Чайф" выступят на нефтегазовом форуме в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шахматная сессия с гроссмейстером Сергеем Карякиным и закрытое музыкальное мероприятие с участием Валерия Сюткина запланированы в рамках дня "Технологии и процессы" Промышленно-энергетического форума TNF 16 сентября. Доступ к вечерней программе предоставляется владельцам статусных бейджей, сообщают организаторы.

В этом году она концепция культурного трека TNF заявлена как диалог промышленности, креативных индустрий, туризма и социокультурных инициатив. Это площадка для лидеров нефтегазовой и смежных отраслей, артистов, рестораторов, виноделов, визионеров и молодежи.

Деловая часть 17 сентября будет посвящена вопросам стратегического планирования, инвестициям и внедрению инноваций. Вечерняя программа включает обсуждение лучших практик поддержки искусства и креативных индустрий, а также музыкальный джем на рояле. В этот же день запланирован традиционный квартирник с участием группы "Чайф". Он пройдет в закрытом формате по приглашениям.

18 сентября - день "Цифра в ТЭК" - участники ознакомятся с ролью цифровых технологий в культуре и искусстве, примут участие в творческих сессиях по апсайкл-арту. Программа завершится комедийно-импровизационным шоу.

Особое место в культурной программе занимает площадка ART&Wine, где будет представлено более 20 винодельческих хозяйств, проведены авторские сессии микровиноделов. Формирование пространства для диалога рестораторов, представителей индустрии гостеприимства с представителями промышленности и нефтегаза — одна из задач ART&Wine в этом году.

TNF поддерживает инициативы Минпромторга по сертификации русской кухни и внедряет собственные стандарты качества для российских и сибирских специалитетов, которые будут представлены в дегустационных зонах.

"В этом году мы продолжим поддерживать и развивать высокие стандарты качества наших мероприятий. Культурный трек TNF давно перерос формат просто вечеринки. Сегодня это настоящий диалог, где мы говорим про человека, энергию, будущее. Человек — главный источник энергии как в индустрии, так и в творчестве. Работая с индустрией гостеприимства, мы формируем пространство, в котором человек не просто чувствует себя комфортно, а раскрывает собственный потенциал", — подчеркнула руководитель департамента гостеприимства TNF Виктория Курашова.

Форум TNF приглашает партнёров к совместному формированию культурной программы. Каждый участник может реализовать собственные инициативы, организовать свое мероприятие и внести вклад в развитие профессионального и креативного сообщества.

TNF 2025 — это не только деловая, но и культурная платформа, объединяющая лидеров отрасли, представителей креативных индустрий и молодёжь для совместного поиска новых решений и формирования современной среды. Форум состоится 15-18 сентября в Тюмени.