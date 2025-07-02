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В Тюмени увеличилось количество соловьев

Общество, 19:21 02 июля 2025

Екатерины Цехмистер, Ишимский район из официальной группы Тюменского отделения Союза охраны птиц России | Фото: Екатерины Цехмистер, Ишимский район из официальной группы Тюменского отделения Союза охраны птиц России

30 соловьев зарегистрировали в Тюмени участники акции "Соловьиные вечера-2025" за 20 дней. Для сравнения, в 2024 г. этих птиц было 26, а в 2023 г. - 14.

По информации Тюменского отделения Союза охраны птиц России, наиболее оптимальные местообитания для обыкновенного соловья в Тюмени зафиксированы вблизи поймы р. Тура (со стороны микрорайона Заречный), в экопарке "Затюменский" и сопредельных территориях, а также в небольших закустаренных биотопах вдоль Московского тракта.

Со стабильным постоянством птицы занимают кустарниково-ивовые биотопы в с. Кулаково вблизи р. Пановка и парка им. Н.М. Чукмалдина.

Несмотря, на то, что многие места фиксации соловьёв в Тюмени остались прежними, в отчётном году приходили новые сообщения о встречах поющих птиц в других городах и населенных пунктах области. Например, вблизи Ишима получены качественные аудиозаписи поющих птиц получены от Екатерины Цехмистер, с. Успенка Тюменского района – зафиксированы соловьи Эммой Каплюченко, пос. Троицкий – Светланой Гашко.

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# птицы , соловьи , Союз охраны птиц России

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