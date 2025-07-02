Развязку с путепроводом и разворотной петлей на Червишевском тракте Тюмени откроют в ноябре

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Развязку с путепроводом и разворотной петлей на Червишевском тракте Тюмени откроют до 30 ноября 2025 г. Строительство восьми съездов и путепровода выполнено на 35 %. Все работы подрядчик ведет по графику.

"Развязка, то есть подход к мосту, будет шестиполосной. Установим барьерное ограждение, шумовые экраны на седьмом и восьмом съездах и на основном ходу – мосте. Участок у нас 1 километр 80 метров – это от Комарово и Ново-Комарово, и второй участок относится к разворотной петле. По ней можно вернуться обратно в сторону Комарово. На петле земляное полотно подготовлено. Идет устройство дождевой канализации", - рассказал во время пресс-тура на объект начальник участка ДРСУ-1 Константин Квет.

Проект строительства транспортной развязки на примыкании обхода с д. Ожогино к трассе Р-254 Тюмень – Курган разработали в 2022 г. Из-за корректировок в проектно-сметную документацию, связанных с переносом инженерных сетей, активная фаза строительства началась только в этом году.

"Работы идут по графику. Окончание – 30 ноября 2025 года. Степень готовности – около 35 процентов. Сети газа, связи и хозбытовой канализации устроены. Идет переустройство электросетей, собираются опоры электропередач", - уточнил заместитель начальника отдела строительства и реконструкции управления автомобильных дорог Тюменской области Сергей Новиков.

Более 30 рабочих заняты на объекте, задействовано 17 единиц техники . На восьмом съезде укладывают водопропускную трубу диаметром 1000 мм. За путепроводом ведут устройство подстилающего слоя под щебень. На четвертом съезде укладывают асфальт. На первом, втором и третьем съездах переустраивают линии электропередач.

По завершении основного объема работ подрядчик проведет благоустройство и высадит 1 тыс. саженцев.

Новая развязка на Червишевском тракте имеет большие перспективы для повышения качества транспортной инфраструктуры Тюмени.

"В последующем это будет связь улицы Пермякова с Московским трактом. Развязка разгрузит часть обхода Тюмени и соединит крупные районы города – Преображенский, Комарово, Московский тракт, микрорайоны Тюменской агломерации", - пояснил Сергей Новиков.

Два участка автомобильных дорог – от обхода с д. Ожогино до ул. Фармана Салманова и от разворотной петли до ул. Пермякова находятся на стадии разработки проектно-сметной документации. Средства на реализации будут выделять из регионального бюджета.

Анжела Лебедева