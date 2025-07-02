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Развязку с путепроводом и разворотной петлей на Червишевском тракте Тюмени откроют в ноябре

Экономика, 12:36 02 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Развязку с путепроводом и разворотной петлей на Червишевском тракте Тюмени откроют до 30 ноября 2025 г. Строительство восьми съездов и путепровода выполнено на 35 %. Все работы подрядчик ведет по графику.

"Развязка, то есть подход к мосту, будет шестиполосной. Установим барьерное ограждение, шумовые экраны на седьмом и восьмом съездах и на основном ходу – мосте. Участок у нас 1 километр 80 метров – это от Комарово и Ново-Комарово, и второй участок относится к разворотной петле. По ней можно вернуться обратно в сторону Комарово. На петле земляное полотно подготовлено. Идет устройство дождевой канализации", - рассказал во время пресс-тура на объект начальник участка ДРСУ-1 Константин Квет.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Проект строительства транспортной развязки на примыкании обхода с д. Ожогино к трассе Р-254 Тюмень – Курган разработали в 2022 г. Из-за корректировок в проектно-сметную документацию, связанных с переносом инженерных сетей, активная фаза строительства началась только в этом году.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Работы идут по графику. Окончание – 30 ноября 2025 года. Степень готовности – около 35 процентов. Сети газа, связи и хозбытовой канализации устроены. Идет переустройство электросетей, собираются опоры электропередач", - уточнил заместитель начальника отдела строительства и реконструкции управления автомобильных дорог Тюменской области Сергей Новиков.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Более 30 рабочих заняты на объекте, задействовано 17 единиц техники . На восьмом съезде укладывают водопропускную трубу диаметром 1000 мм. За путепроводом ведут устройство подстилающего слоя под щебень. На четвертом съезде укладывают асфальт. На первом, втором и третьем съездах переустраивают линии электропередач.

По завершении основного объема работ подрядчик проведет благоустройство и высадит 1 тыс. саженцев.

Новая развязка на Червишевском тракте имеет большие перспективы для повышения качества транспортной инфраструктуры Тюмени.

"В последующем это будет связь улицы Пермякова с Московским трактом. Развязка разгрузит часть обхода Тюмени и соединит крупные районы города – Преображенский, Комарово, Московский тракт, микрорайоны Тюменской агломерации", - пояснил Сергей Новиков.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Два участка автомобильных дорог – от обхода с д. Ожогино до ул. Фармана Салманова и от разворотной петли до ул. Пермякова находятся на стадии разработки проектно-сметной документации. Средства на реализации будут выделять из регионального бюджета.

Анжела Лебедева

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# строительство , транспортная инфраструктура

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