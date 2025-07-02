Чувашский праздник "Акатуй" пройдет в Нижней Тавде
XXXIII Областной чувашский праздник "Акатуй" пройдет в Нижней Тавде 12 июля. Праздник посвящен Году Героев и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает инфоцентр регионального правительства.
В программе — выступления национальных коллективов города Тюмени и муниципалитетов Тюменской области. На выставке подворий гости познакомятся с элементами культуры чувашей: народным искусством; убранством дома; национальной кухней.
Также пройдут спортивные состязания по борьбе на поясах "Керешу", армрестлингу, гиревому спорту.
Участники узнают о вкладе чувашского народа в достижение победы и подвигах современных героев.
Для детей будет организован творческий конкурс "Красавица Акатуй", а также развлекательная зона с аттракционами и национальными играми.