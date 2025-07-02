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Чувашский праздник "Акатуй" пройдет в Нижней Тавде

Общество, 18:32 02 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

XXXIII Областной чувашский праздник "Акатуй" пройдет в Нижней Тавде 12 июля. Праздник посвящен Году Героев и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В программе — выступления национальных коллективов города Тюмени и муниципалитетов Тюменской области. На выставке подворий гости познакомятся с элементами культуры чувашей: народным искусством; убранством дома; национальной кухней.

Также пройдут спортивные состязания по борьбе на поясах "Керешу", армрестлингу, гиревому спорту.

Участники узнают о вкладе чувашского народа в достижение победы и подвигах современных героев.

Для детей будет организован творческий конкурс "Красавица Акатуй", а также развлекательная зона с аттракционами и национальными играми.

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# национальности , праздник , чуваши

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