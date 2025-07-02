В Тюмени впервые проходит заседание Совета судей РФ

фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия" фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия"

Всероссийское заседание президиума Совета судей проходит в Тюмени впервые. На площадке нового корпуса ТюмГУ обсуждают актуальные вопросы развития судебной системы.

Как отметил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, сейчас идет работа над созданием такой модели, при которой любой гражданин при минимальных затратах может достичь искомого результата.

"Доверие к судебной системе растет, но есть проблемы, связанные с цифровизацией судопроизводства. Не все регионы одинаково развиты в этом плане. В Тюменской области цифровизация на высоком уровне. Здесь есть все условия для функционирования судебной системы", - оценил председатель Совета судей РФ.

фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия" фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия"

В числе задач, которые необходимо решить - создание единой цифровой платформы, соединяющей судебную систему и органы исполнительной власти, а также развитие института судебных примирителей. В качестве примера он отметил опыт такой работы в Тюменской области. Большой блок совещания посвящен материально-техническому оснащения судов, оцифровке архивных дел и другим вопросам.

По оценке главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко, в Уральском федеральном округе организовано эффективное взаимодействие с судейским сообществом.

фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия" фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия"

"Основными направлениями являются работа по подбору кандидатов на судейские должности, обеспечение прав участников специальной военной операции и членов их семей. Запрос на справедливость - квалифицированную и своевременную судейскую защиту, растет", - подчеркнул федеральный инспектор.

фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия" фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия"

Исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Павел Белявский отметил особое внимание со стороны общества к работе судебной системы.

"Огромное количество людей наблюдают за тем, что вы делаете, потому что вопрос правосудия всегда актуален. Все, что вы делаете, имеет большое значение как для развития судебной системы, так и для укрепления доверия граждан к сфере защиты их прав в нашей стране", - подчеркнул Павел Белявский.

фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия" фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия"

Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов отметил, что Всероссийское заседание президиума Совета судей является значимым событием для региона.

"Сегодня здесь обсуждают актуальные вопросы развития судебной системы Российской Федерации. Встреча проходит в Тюменском государственном университете, выпускники которого становятся сотрудниками аппарата судов, судьями. Повестка заседания очень насыщенная. Наши коллеги из других регионов положительно оценили работу тюменской судебной системы", - сказал Вячеслав Антропов.

Отметим, представители Совета судей РФ также проведут встречу со студентами ТюмГУ. Во второй день работы в Тюмени, 3 июля, они обсудят социальную направленность российского правосудия.

Оксана Корнеенкова