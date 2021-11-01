Тюменская область, Ямал и Югра совместно внедрят систему регулирования выбросов СО2
Далее в сюжете Тюменская область нацелена на глубокую переработку углеводородов
Тюменская область, Югра и Ямал при поддержке федеральных органов власти в будущем могут реализовать совместный проект по созданию межрегиональной системы регулирования выбросов и обеспечению углеродной нейтральности Западной Сибири. Об этом заявил глава региона Александр Моор, подводя итоги Губернаторских чтений.
В Тюменской области избрана правильная тактика развития промышленности, которая учитывает рост значимости глобальной климатической повестки.
"Например, компания СИБУР последовательно реализует в Тобольске ряд проектов в сфере нефтегазохимии. Это диверсификация экономики, переход от простой добычи и экспорта углеводородного сырья к его глубокой переработке. Очевидно, что у Тобольской промышленной площадки - большие перспективы", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, Тюменская области располагает ресурсами для развития и коммерциализации карбоново-лесного хозяйства. В регионе уже действует карбоновый полигон.
"Весь мир сегодня стоит перед необходимостью разработки новых технологических решений, обеспечивающих рост экономики при снижении выбросов. Думаю, это серьезная и интересная задача для нашего Западно-Сибирского научно-образовательного центра", - подчеркнул Александр Моор.
Евгений Бабенко