Тюменская область, Ямал и Югра совместно внедрят систему регулирования выбросов СО2

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменская область, Югра и Ямал при поддержке федеральных органов власти в будущем могут реализовать совместный проект по созданию межрегиональной системы регулирования выбросов и обеспечению углеродной нейтральности Западной Сибири. Об этом заявил глава региона Александр Моор, подводя итоги Губернаторских чтений.

В Тюменской области избрана правильная тактика развития промышленности, которая учитывает рост значимости глобальной климатической повестки.

"Например, компания СИБУР последовательно реализует в Тобольске ряд проектов в сфере нефтегазохимии. Это диверсификация экономики, переход от простой добычи и экспорта углеводородного сырья к его глубокой переработке. Очевидно, что у Тобольской промышленной площадки - большие перспективы", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, Тюменская области располагает ресурсами для развития и коммерциализации карбоново-лесного хозяйства. В регионе уже действует карбоновый полигон.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"Весь мир сегодня стоит перед необходимостью разработки новых технологических решений, обеспечивающих рост экономики при снижении выбросов. Думаю, это серьезная и интересная задача для нашего Западно-Сибирского научно-образовательного центра", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко