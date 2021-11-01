Тюменская область нацелена на глубокую переработку углеводородов

| Фото: sibur.ru | Фото: sibur.ru

В промышленности Тюменской области особое внимание уделяют диверсификации экономики и переходу от простой добычи и экспорта углеводородов к их глубокой переработке, а также развитию полноценного нефтегазохимического кластера.

Глава региона Александр Моор, подводя итоги Губернаторских чтений, отметил, что климатические изменения - серьезная и актуальная тема для Тюменской области.

"Мы, в свое время, осознавая все эти изменения и риски с ними связанные, выбрали правильную тактику развития нашей промышленности. Компания СИБУР реализует ряд последовательных проектов на Тобольской площадке. Это как раз диверсификация экономики и переход от простой добычи и экспорта углеводородов к их глубокой переработке. И очевидно, что у этой площадки, у этого направления есть большие перспективы развития полноценного нефтегазохимического кластера", - сказал он.

Перспективным направлением, по словам губернатора, может стать карбоновое лесное хозяйство.

"Сегодня это с одной стороны, дискуссионная тема, но с другой очевидно, что ресурсы у нас есть, - подчеркнул он. - В том числе карбоновые полигоны. Их развитие и другие действия, которые мы совершаем, подтолкнут нас к более эффективному использованию его потенциала, а самое главное его коммерциализации проекта".

Потепление в Арктике, таяние вечной мерзлоты одинаково коснутся и газового Ямала и нефтедобывающей Югры и юга Тюменской области.

"И в этой связи я вижу новый потенциал для развития нашего Западно-Сибирского научно-образовательного центра как интеграционного проекта для наших вузов, который может дать серьезный экономический эффект для всех трех субъектов РФ", – уверен губернатор Тюменской области.

Борис Олейник