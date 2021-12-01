Моор отметил особое значение комплексного развития территорий для Тюменской области

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Комплексное развитие территорий имеет для Тюменской области имеет особое значение, отметил губернатор Александр Моор, открывая юбилейные сороковые Губернаторские чтения.

"Совсем молодые люди не помнят, как выглядели Тюмень и другие города региона еще двадцать лет назад. Мы знаем, какой невероятный путь прошел регион за это время, какие усилия и вложения потребовались. Мы также знаем и то, что путь этот должен быть продолжен. Территория – понятие геометрическое и географическое. А мы на самом деле развиваем не совсем территории, а уклад и образ жизни людей, семей, сообществ, которые там проживают", - сказал он.

Александр Моор подчеркнул, что гуманистическая составляющая занимает главное место в программах и проектах комплексного развития территорий, реализуемых в Тюменской области.

Он представил аудитории основного лектора Губернаторских чтений - основателя и бессменного президента Фонда "Институт экономики города" Надежду Косареву, которая принимала участие в разработке и совершенствовании Жилищного, Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, федеральных законов о долевом строительстве, об ипотеке, о государственной регистрации недвижимости, о комплексном развитии территорий, и многих других нормативных актов.

В Губернаторских чтениях, которые проходят в онлайн-формате при поддержке компании СИБУР, принимают участие представители региональных и муниципальных органов власти, предприниматели, общественники, преподаватели и студенты тюменских вузов.

Евгений Бабенко