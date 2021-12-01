Надежда Косарева: успех проектов комплексного развития территорий на 90% зависит от регионов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Закон о комплексном развитии территорий передает большое количество полномочий на уровень субъектов Российской Федерации, поэтому успех или неуспех проектов в этой сфере на 90% зависит от регионов.

Такое мнение высказала президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, выступая с докладом на Губернаторских чтениях.

"Комплексное развитие территорий – очень длительный и сложный процесс. Международный опыт показывает, что если вы хотите получить хороший результат, то не следует никуда торопиться: надо семь раз отмерить, один раз отрезать", – подчеркнула Надежда Косарева.

В качестве основных вызовов, на которые приходится искать ответы при реализации программ в сфере КРТ, докладчик назвала экономическую эффективность проектов для застройщиков и бюджета, риск возникновения градостроительных конфликтов, а также несбалансированность интересов участников проектов, в том числе и жителей. Поэтому проектам такого рода необходима в первую очередь общественная поддержка, подчеркнула президент фонда "Институт экономики города".

В ходе обсуждения доклада глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что в областной столице уже реализуются два проекта комплексного развития территорий. У этого механизма - большой потенциал. При этом, по мнению главы Тобольска Максима Афанасьева, необходимо дальнейшее совершенствование региональной и федеральной нормативной базы в сфере градостроительства.

Евгений Бабенко