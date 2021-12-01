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Интересы людей при комплексном развитии территорий будут учтены, заверил губернатор

Губернатор, 17:24 27 декабря 2021

admtyumen.ru

Проекты в сфере комплексного развития территорий в Тюмени могут быть экономически эффективными, но при этом нельзя забывать об интересах жителей. Об этом заявил Александр Моор, подводя итоги XL Губернаторских чтений.

"Мы только начинаем двигаться по пути комплексного развития территорий. Дело это непростое, особенно в районах индивидуальной жилой застройки. Проекты могут быть экономически эффективными, но при этом нельзя забывать об интересах жителей. В этом и заключается ответственность власти перед людьми", – подвел итог Александр Моор.

Напомним, с основным докладом выступила эксперт федерального уровня, основатель и бессменный президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Она проанализировала российскую нормативную базу сфере КРТ, а также поделилась результатами изучения зарубежного опыта в этой сфере.

В Губернаторских чтениях, которые прошли в онлайн-формате при поддержке компании "СИБУР", участвовали представители региональных и муниципальных органов власти, предприниматели, общественники, преподаватели и студенты тюменских вузов.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Губернаторские чтения

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