В Тюмени выявляют нарушителей правил парковки
Мероприятия по соблюдению правил парковочного пространства проходят в центре Тюмени 2 июля. Его проводят сотрудники Госавтоинспекции и специалисты мобильных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Руководитель отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Таратута и и.о. директора МКУ "Тюменьгортранс" Евгений Ташланов лично оценили организацию работы по выявлению нарушений правил парковки, проинспектировали основные маршруты движения мобильных комплексов.
Госавтоинспекция призывает тюменцев соблюдать правила парковки, чтобы оптимизировать проезд автомобилей по центральным улицам города, загруженным транспортом, обеспечить безопасность пешеходов, не оставляя автомобили у переходов.