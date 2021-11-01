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Школам Нижнетавдинского района передали новые автобусы

Общество, 12:05 18 ноября 2021

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Четыре новых автобуса получили школы Нижнетавдинского района. Ключи руководителям общеобразовательных учреждений вручил глава Валерий Борисов, сообщает администрация муниципалитета.

Новый транспорт получили Велижанская средняя школа (23 места), школы с. Тюнево (31 место), с. Мияссы (12 мест) и п. Ключи (13 мест).

Транспорт закуплен на средства федерального бюджета в целях реализации мероприятий по обновлению автобусного парка.

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# автобусы , Нижнетавдинский район , школы , школьный автобус

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