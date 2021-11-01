В Тюменской области запустили профилактическую кампанию #НетМошенникам

| Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

Региональная кампания #НетМошенникам стартовала в Тюменской области. Представители общественных советов при территориальных подразделениях ОВД и полицейские проведут различные профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой и финансовой грамотности жителей региона, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В Ялуторовске кампания началась со встречи председателя Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России "Ялуторовский" Марины Островской и заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Ольги Фоминовой с посетителями комплексного центра социального обслуживания населения.

Участники встречи обсудили алгоритм действий в таких ситуациях, когда неизвестные просят оказать помощь "родственнику", якобы попавшему в беду, предлагают установить дорогостоящие приборы, настаивают на покупке товаров по завышенной цене. Своими примерами делились пожилые ялуторовчане, которых пытались ввести в заблуждение злоумышленники, скрывающиеся под масками "сотрудников банка" и представителей других служб.

При поступлении подозрительных звонков стражи порядка рекомендуют прерывать разговор и самостоятельно связываться с родственниками и полицейскими. Еще один совет: никогда не переводить и не передавать деньги незнакомым людям.