  • 17 ноября 202117.11.2021среда
  • USD72,5553
    EUR82,5244
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области запустили профилактическую кампанию #НетМошенникам

Общество, 16:27 17 ноября 2021

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

Региональная кампания #НетМошенникам стартовала в Тюменской области. Представители общественных советов при территориальных подразделениях ОВД и полицейские проведут различные профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой и финансовой грамотности жителей региона, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В Ялуторовске кампания началась со встречи председателя Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России "Ялуторовский" Марины Островской и заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Ольги Фоминовой с посетителями комплексного центра социального обслуживания населения.

Участники встречи обсудили алгоритм действий в таких ситуациях, когда неизвестные просят оказать помощь "родственнику", якобы попавшему в беду, предлагают установить дорогостоящие приборы, настаивают на покупке товаров по завышенной цене. Своими примерами делились пожилые ялуторовчане, которых пытались ввести в заблуждение злоумышленники, скрывающиеся под масками "сотрудников банка" и представителей других служб.

При поступлении подозрительных звонков стражи порядка рекомендуют прерывать разговор и самостоятельно связываться с родственниками и полицейскими. Еще один совет: никогда не переводить и не передавать деньги незнакомым людям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность , мошенничество , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 17.11.2021Роман Чуйко: введение QR-кодов - научно и законно обоснованная мера
16:27 17.11.2021В Тюменской области запустили профилактическую кампанию #НетМошенникам
16:16 17.11.2021Более 80% сотрудников Тюменского концертно-театрального объединения вакцинировались от COVID-19
16:05 17.11.2021В Тюменской области открыто 657 точек кэшаут