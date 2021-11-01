В Тюменской области открыто 657 точек кэшаут

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области открыто 657 точек кэшаут. Такие данные на 1 октября приводит пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Жители Тюменской области, Югры и Ямала за 9 месяцев 2021 года воспользовались сервисом кэшаут более 6 тыс. раз. Общая сумма полученных наличных в кассах магазинов составила 5,6 млн рублей.

Как по количеству операций, так и по сумме, показатели превысили прошлогодние в два раза.

Снять наличные деньги в кассе магазина можно, оплачивая покупки. Просто надо попросить выдать какую-то сумму наличными.

При безналичной оплате кассир введет общую сумму с учетом снятия наличности, а вы подтвердите операцию ПИН-кодом. За одну покупку можно будет снять до 5 тыс. рублей.

В прошлом году Сбербанк протестировал сервис в сельских магазинах по требованию ЦБ обеспечить финансовыми услугами небольшие, а также отдаленные населенные пункты.

Сервисом кэшаут можно воспользоваться только при совершении покупки. Это обязательное условие. Сумма покупки может быть минимальной. Ежедневный лимит выдачи наличных составляет 5 тыс. рублей, ежемесячный – 30 тыс. рублей.

По словам заместителя управляющего отделением Банка России по Тюменской области Елены Никитиной, такой сервис в регионе оказывают четыре банка. "Услуга кэшаут особенно востребована в сельской местности Тюменской области и в отдаленных населенных пунктах Крайнего Севера, где отсутствуют банкоматы и отделения банков, неразвита платежная инфраструктура, и люди предпочитают наличные расчеты, - сообщила она. - Сервис способствует повышению доступности финансовых услуг для жителей нашего региона".