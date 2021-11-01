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Талантливая тюменская молодежь расскажет о детстве на шоу коротких историй

Общество, 10:23 18 ноября 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

"Все мы родом из детства" — так звучит новая тема шоу коротких историй, которое стартует в баре "Революция" в Тюмени 21 ноября в 19 часов.

"Организаторы не смотрят на детство как на мир в радужных тонах, но мы очень хотим услышать истории о том, что детство — это источник, где берется энергия для творчества", — рассказали организаторы.

Перед слушателями выступят аспирант Тюменского государственного медицинского университета, региональный координатор ТРО ВОД "Волонтеры-медики" Шекера Беликова, автор курса писательского мастерства для начинающих "Твоя первая книга" Михаил Булатов, основательница вокальной студии Ирина Васютина, стилист-имиджмейкер, организатор мероприятий, директор конкурса дизайнеров "Народный кутюрье" Ирина Аверина и другие спикеры. С полным списком гостей можно ознакомиться по ссылке.

Зрительный зал рассчитан на 40 мест. Желающим посетить необходима регистрация в группе встречи во ВКонтакте.

Событие пройдет по адресу: ул. Свердлова, 5, к.2. Возрастное ограничение: 18+.

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# молодежь , шоу коротких историй

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