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Тюменский педагог стал лауреатом Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"

Общество, 12:27 18 ноября 2021

Министерство образования и науки Республики Татарстан | Фото: Министерство образования и науки Республики Татарстан

Педагог дополнительного образования тюменского Центра развития творчества детей и юношества "Грант" Александр Тихонов стал лауреатом конкурса профмастерства "Сердце отдаю детям-2021" по итогам испытаний первого отборочного тура. Он прошел в Казани, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В первом очном туре конкурсанты провели получасовые открытые занятия с детьми и приняли участие в импровизированном конкурсе "4К: командообразование, креативность, коммуникации и критическое мышление".

В число лауреатов также вошли педагоги дополнительного образования из Московской, Тамбовской, Белгородской, Челябинской, Оренбургской областей, Санкт-Петербурга, Стерлитамака и Красноярского края.

Лауреаты продолжат борьбу за звание абсолютного победителя, имя которого будет объявлено во время торжественной церемонии закрытия конкурса 18 ноября в 17 часов по московскому времени.

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# Сердце отдаю детям

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