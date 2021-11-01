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В водонапорной башне Тобольска появится туристский центр, смотровая и выставочная площадки

Общество, 10:53 18 ноября 2021

со страницы Максима Афанасьева в Instagram | Фото: со страницы Максима Афанасьева в Instagram

Сервисная служба для туристов, смотровая площадка и кафе могут появиться в водонапорной башне Тобольска. Об обсуждении концептуального наполнения объекта с проектной организацией сообщил глава города Максим Афанасьев на свой странице в Instagram.

"Мы планируем расположить на первом этаже туристско-информационный центр – сервисную службу, которая будет помогать тоболякам и гостям города планировать экскурсии, развлечения, узнавать о мероприятиях и предоставлять другие полезные сведения. На втором этаже можно будет купить горячий напиток и перекус в небольшой кофейне. Смотровая площадка будет и, судя по проектным решениям, архитектурный облик башни она не нарушит. Планируем и выставочные площади для экспонатов, посвященные истории города", - отметил он.

Он сообщил, что вариант наполнения башни не окончательный, будут рассматриваться и другие идеи. По мнению главы Тобольска, важно наполнять жизнью объекты архитектурного наследия, без присутствия человека они быстро приходят в упадок.

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# Максим Афанасьев , Тобольск

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