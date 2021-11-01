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Социальными услугами ежегодно пользуются 12 тысяч тюменцев с инвалидностью

Общество, 14:02 20 ноября 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более 12 тысяч жителей Тюменской области с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ежегодно получают социальные услуги, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Действующая в регионе сеть организаций социального обслуживания позволяет оказывать своевременную и качественную социальную, реабилитационную помощь пожилым людям, семьям с детьми и инвалидами.

Так, в "Реабилитационном центре на дому" проводится реабилитация для маломобильных граждан, детей с инвалидностью, а также для тех, кто перенес травму или инсульт и утратил способность к передвижению. Надому с ними занимается мультидисциплинарная бригада специалистов, в которую входят логопед, психолог, специалисты по физической культуре, массажу и реабилитации.

Также в Тюменской области реализуется федеральный проект "Единая страна – доступная среда". Он направлен на вовлечение инвалидов в общественную жизнь страны, формирование максимально толерантного отношения к людям с инвалидностью и их семьям. Также предусмотрено обеспечение их всем необходимым – от выплат, субсидий и социальной поддержки до необходимой информации по интересующим вопросам.

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# дети-инвалиды , маломобильные граждане , социальные услуги

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