Социальными услугами ежегодно пользуются 12 тысяч тюменцев с инвалидностью

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более 12 тысяч жителей Тюменской области с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ежегодно получают социальные услуги, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Действующая в регионе сеть организаций социального обслуживания позволяет оказывать своевременную и качественную социальную, реабилитационную помощь пожилым людям, семьям с детьми и инвалидами.

Так, в "Реабилитационном центре на дому" проводится реабилитация для маломобильных граждан, детей с инвалидностью, а также для тех, кто перенес травму или инсульт и утратил способность к передвижению. Надому с ними занимается мультидисциплинарная бригада специалистов, в которую входят логопед, психолог, специалисты по физической культуре, массажу и реабилитации.

Также в Тюменской области реализуется федеральный проект "Единая страна – доступная среда". Он направлен на вовлечение инвалидов в общественную жизнь страны, формирование максимально толерантного отношения к людям с инвалидностью и их семьям. Также предусмотрено обеспечение их всем необходимым – от выплат, субсидий и социальной поддержки до необходимой информации по интересующим вопросам.