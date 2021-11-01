В тюменских домах-интернатах появятся эксперты по долговременному уходу

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Тренеры-наставники по долговременному уходу за пожилыми людьми будут работать в комплексных центрах социального обслуживания населения и домах-интернатах Тюменской области. В ноябре 20 таких специалистов завершили обучение, сообщает областной департамент социального развития.

За три месяца специалисты изучили курсы о здоровье, психологии и физиологии пожилого человека, правилах коммуникации и особенностях ухода. Особое внимание уделялось приемам долговременного ухода, использованию специального оборудования и средств малой реабилитации. Все это поможет социальному работнику не просто ухаживать за человеком, а взаимодействовать с ним, понимать и видеть его индивидуальные особенности и потребности.

Дистанционный образовательный курс "Эксперт по геронтологическому уходу" реализуется в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в Тюменской области. В 2020 году такое же обучение прошла первая группа специалистов.

Занятия проводятся на базе Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. В числе преподавателей – эксперты Тюменского медицинского университета, Тюменского медицинского колледжа, Центра геронтологического ухода из Германии.

В Тюменской области с 2020 года работает единый телефон 8-800-550-27-27. Позвонив по нему, родные пожилых людей и инвалидов получают квалифицированную консультацию по вопросам организации ухода, информацию о возможности пройти курс обучения. Сюда же можно сообщить о людях, нуждающихся в уходе.