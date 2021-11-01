Более 30 нарушений ПДД выявили в ходе сплошных проверок в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

38 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники областной Госавтоинспекции в ходе сплошных проверок в Тюмени 19 ноября. Мероприятия прошли на двух участках улично-дорожной сети с 22 часов до полуночи, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

18 водителей привлекли к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, 10 – за незаконную тонировку, одного - за нарушение правил перевозки детей. Более 30 водителей ехали с нечитаемыми государственными знаками автомобилей, нарушение они устранили на местах.

Сплошные проверки состоялись также в Ишиме и Ялуторовске. В Ишиме в досмотре автомобилей на предмет перевозки запрещенных веществ участвовала служебная собака Энни. Было выявлено пять нарушений правил перевозки детей. В Ялуторовске к ответственности привлекли пятерых водителей, не пристегнутых ремнями безопасности.

Пьяных автомобилистов входе ходе сплошных проверок не выявлено.