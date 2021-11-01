В Тюмени ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Фомягина

| Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» | Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России»

В Тюмени 19 ноября на 103-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Никоноровна Фомягина. Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России" выражает соболезнование родным и близким героя войны.

Клавдия Никоноровна родилась 4 марта 1919 года в деревне Чесноково Мокроусовского района Курганской области. В 1941 году вместе с подругой оказалась в Архангельске, окончила курсы связистов-телеграфистов. В начале войны служила телеграфисткой в третьей танковой дивизии, затем – командиром взвода полевого прачечного отряда на третьем Украинском фронте. Позже ее перевели в штаб делопроизводителем, где она служила до демобилизации в 1947 году.

В послевоенные годы Клавдия Никоноровна переехала в Архангельск к родственникам, работала в "Союзпечати" начальником участка. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. С 2007 года проживала в Тюмени.