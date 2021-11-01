Олимпиада "Абсолютное право"стартует в Тюменской области

Фото со страницы проекта в соцсетях Фото со страницы проекта в соцсетях

Тюменские школьники с 8 по 11 класс приглашаются для участия в олимпиаде "Абсолютное право", которая стартует в региона 23 ноября.

Задания олимпиады, которая проводит Центр развития детей и молодежи "Флагман" при поддержке Фонда президентских грантов, основаны на реальных ситуациях, которые происходят каждый день. Участники попробуют себя в роли юристов-консультантов.

"Мы верим, что право - это весело, интересно и живо. Поэтому стремимся сделать нашу олимпиаду больше образовательной, чем соревновательной" - делится руководитель проекта Алексей Ларионов.

Дополнительную информацию об олимпиаде можно получить в группе проекта в соцсети. Зарегистрироваться можно до 22 ноября включительно по ссылке.

Евгений Бабенко