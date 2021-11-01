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За кражу телевизора со взломом в Тюменском районе газоэлектросварщик получил условный срок

Происшествия, 12:19 22 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39-летний газоэлектросварщик, признанный виновным в хищении телевизора с проникновением в жилище, получил два года лишения свободы условно. Испытательный срок — два года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Кражу мужчина совершил в пос. Винзили 22 июля с 16 часов до 22 часов. Сначала он подобрал хозяйский топор, взломал замок двери на веранду, потом замок входной двери, ведущей в дом. Злоумышленник обыскал дом и умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитил телевизор и пульт стоимостью 14 тыс. рублей.

С техникой мужчина дошел до дома, а чтобы украденный телевизор не увидела супруга, он положил его в багажник машины. В суде он пояснил, что хотел поставить технику в детской комнате.

Мужчина признал свою вину, вернул похищенный телевизор владельцу, извинился и отремонтировал сломанный им замок.

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# приговор , суды , хищение

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