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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Ишиме

Общество, 15:49 22 ноября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Мужчина 1968 года рождения погиб при пожаре в жилом доме на ул. Путиловская в Ишиме 21 ноября, сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар возник в одной из квартир. Через несколько минут по адресу прибыло первое подразделение 53-й пожарно-спасательной части. Было обнаружено задымление в комнате и частично в коридоре на третьем этаже. Горело постельное на кровати. Пожар быстро ликвидировали.

"Как выяснилось, пожар заметил сосед, проживающий рядом с горевшей квартирой. Он обнаружил на полу при входе в комнату мужчину без признаков жизни. Очевидец эвакуировал жильца в коридор, закрыл дверь и вызвал пожарную охрану. Мужчина 1968 года рождения погиб. Известно, что он проживал в квартире один, злоупотреблял спиртным и курил", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В ходе расследования отрабатываются версии возникновения пожара, основной является неосторожное обращение погибшего мужчины с огнем при курении.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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