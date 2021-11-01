Центр первичной медицинской помощи построят на Червишевском тракте в Тюмени

| Фото: Клинический госпиталь "Мать и дитя" Тюмень ВКонтакте | Фото: Клинический госпиталь "Мать и дитя" Тюмень ВКонтакте

Многофункциональный центр первичной медицинской помощи появится в Тюмени. Построить его планируется на земельном участке, расположенном на Червишевском тракте, сообщает региональный оперштаб.

В современном лечебном учреждении со всей необходимой инфраструктурой жители Тюмени смогут получать первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь.

Инвестиционный проект по строительству учреждения на базе быстровозводимых конструкций реализуют управление имуществом специальных проектов Минобороны России и предприятие "Мать и Дитя Тюмень". Строительные работы выполняются силами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

"Строящийся медицинский центр не относится к категории стационаров психиатрического или инфекционного, в том числе туберкулезного профиля. Поэтому на него не распространяется требование о недопустимости размещения подобных объектов на расстоянии менее 100 метров от ближайшего жилого дома", - отметили в оперштабе.