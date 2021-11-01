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Тюменские биатлонисты успешно открыли зимний сезон в "Жемчужине Сибири"

Спорт, 12:59 23 ноября 2021

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменцы София Милиус, Анастасия Ильенкова, Иван Каминский и Никита Малюгин завоевали золото Всероссийских соревнований на призы олимпийских чемпионов Тюменской области, которые завершились в "Жемчужине Сибири". Об этом сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В заключительный день золото досталось дуэту тюменцев Валерии Приходько и Семену Немцову. Второе место заняли Татьяна Богданова и Иван Урусов, третье — София Милиус и Иван Каминский. Победители получили заслуженные награды из рук знаменитых тюменских спортсменок Луизы Носковой, Галины Куклевой, Ольги Мельник.

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# биатлон , Жемчужина Сибири

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