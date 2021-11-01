Креативные проекты Тюменской области вышли в финал конкурса АСИ

Фото: группа "Конторы пароходства" во ВКонтакте Фото: группа "Конторы пароходства" во ВКонтакте

Тюменская область стала финалистом и призером второго этапа проекта Агентства стратегических инициатив по созданию креативных кластеров на месте промзон Rurban Creative Lab.

По его результатам, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем Instagram, доработаны модели таких пространств, как пешеходная улица Дзержинского, событийный парк Алебашево, Базарная площадь Тобольска, создано Агентство креативных индустрий.

С 19 ноября по 13 декабря по итогам открытого голосования четыре региона получат право принять у себя неделю Rurban Creative Lab. Выездные недели RCL, в рамках которых пройдет серия мероприятий с участием федеральных и региональных экспертов АСИ, будут проходить с 15 декабря 2021 год по 1 апреля 2022 года.

В голосовании могут принять участие все жители РФ после регистрации на сайте.

Все программы и проекты в области креативных индустрий, по оценке специалистов, направлены, прежде всего, на создание новых рабочих мест. Это даст людям дополнительные возможности для самореализации и развития талантов, позволит получать новые знания, предлагать идеи, технологии, которые качественно изменят культурный код региона.

По данным издания Visual Capitalist, Тюмень вошла в Топ-20 быстрорастущих городов Европы и стала вторым самым быстрорастущим городом (России) после подмосковной Балашихи. В рейтинге первый русский город в Сибири обошел Стокгольм, Осло, Лондон и Тулузу.

Доля креативных индустрий региона в валовый региональный продукт (ВРП) составляет 8,9%. В области 8 тыс. организаций в сфере креативных индустрий, где занято 30,4 тыс. работников.

Борис Олейник