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Женщина и ребенок пострадали при столкновении Lexus и такси в Тюмени

Происшествия, 16:22 23 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщина 1963 года рождения и 10-летний мальчик — пассажиры автомобиля Lexus — пострадали в аварии на ул. Пермякова в Тюмени днем 23 ноября.

Неподалеку от дома № 1а столкнулись Lexus и такси. "Водитель машины Lexus поворачивал на АЗС и не пропустил второй автомобиль. У ребенка, по предварительным данным, диагностирована травма руки", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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