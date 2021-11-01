Женщина и ребенок пострадали при столкновении Lexus и такси в Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Женщина 1963 года рождения и 10-летний мальчик — пассажиры автомобиля Lexus — пострадали в аварии на ул. Пермякова в Тюмени днем 23 ноября.
Неподалеку от дома № 1а столкнулись Lexus и такси. "Водитель машины Lexus поворачивал на АЗС и не пропустил второй автомобиль. У ребенка, по предварительным данным, диагностирована травма руки", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства аварии выясняются.
Инна Пахомова