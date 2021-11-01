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В Тюмени убрали мусор благодаря сообщению жительницы

Общество, 16:44 23 ноября 2021

ИА "Тюменская линия"

Мусор в районе ул. Домостроителей убрали после сообщения тюменки в социальных сетях. Жалобу зафиксировал ЦУР Тюменской области.

"В городское сообщество Тюмени ВКонтакте поступило сообщение с жалобой о загрязненной территории по адресу: улица Домостроителей, 8. В частности, проблема заключалась в раскиданном бытовом мусоре, а также упавшей листве. Тюменка прикрепила к своему сообщению фотографии территории и призвала к решению проблемы", - отмечено в релизе ЦУРа региона.

В ходе совместной работы Центра управления регионом и администрации города Тюмени проблему удалось решить. Подрядная организация МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа Тюмени" организовала вывоз мусора.

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# благоустройство , мусор , ЦУР Тюменской области

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