В Тюмени убрали мусор благодаря сообщению жительницы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Мусор в районе ул. Домостроителей убрали после сообщения тюменки в социальных сетях. Жалобу зафиксировал ЦУР Тюменской области.

"В городское сообщество Тюмени ВКонтакте поступило сообщение с жалобой о загрязненной территории по адресу: улица Домостроителей, 8. В частности, проблема заключалась в раскиданном бытовом мусоре, а также упавшей листве. Тюменка прикрепила к своему сообщению фотографии территории и призвала к решению проблемы", - отмечено в релизе ЦУРа региона.

В ходе совместной работы Центра управления регионом и администрации города Тюмени проблему удалось решить. Подрядная организация МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа Тюмени" организовала вывоз мусора.