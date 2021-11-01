Сергей Сарычев назвал работу с молодежью важнейшим направлением работы властей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев назвал работу с молодыми людьми важнейшим направлением работы регионального правительства.

На выездном заседание комитета Тюменской областной думы по социальной политике, посвященном проблемам и перспективам региональной молодежной политики, он отметил, что 15 органов исполнительной власти занимаются так или иначе реализацией молодежной политики, порядка 30 направлений реализуется через различные проекты.

"Современные общественные пространства, на базе которых молодые люди могли бы реализовать свои идеи, необходимо создавать и развивать не только в городах, но и в сельских районах, используя для этого учреждения образования и культуры", - сказал Сергей Сарычев.

Евгений Бабенко