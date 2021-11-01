В Тобольске прекратила работу паромная переправа через Иртыш

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Паромная переправа Тобольск - Бекерево прекратила свою работу в связи с ледоставом на Иртыше.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городской администрации, паром СП-20 закончил очередной сезон работы и ушел на зимовку в порт. В настоящее время устанавливаются временные мостки для движения пешеходов. Работы ведутся под контролем сотрудников служб безопасности ГО и ЧС. На берегу дежурит судно на воздушной подушке.

Толщина льда на Иртыше в настоящее время составляет около 10 сантиметров. В ближайшие дни с помощью мотопомп начнется заливка трех полос для автотранспорта. Для транспортного средства весом 0,8 тонны требуется лед толщиной 20 см. Для автомобиля весом 3,5 тонны разрешается переправа при толщине льда 25 см.

В прошлом году паромная переправа Тобольск - Бекерево прекратила свою работу 30 ноября.

Евгений Новоселов