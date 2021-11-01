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97 видеокамер появятся в 2022 году на улицах Тюмени

Общество, 13:13 25 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

341 новое средство видеонаблюдения установят в 2022 году в Тюменской области. 97 камер появятся в Тюмени, 81 — в Заводоуковске, 163 — в Тобольске.

Видеоизображения будут передаваться в Единый центр хранения данных систем видеонаблюдения Тюменской области с 1 тыс. 564 камер. Услугу подключат на 419 объектах области.

Как уточнили в департаменте информатизации Тюменской области, в мкрн Лесобаза в Тюмени появятся 54 камеры видеонаблюдения, информация с них начнет поступать в единый центр с 1 марта 2022.

Установка камер производится в рамках областной программы "Профилактика правонарушений".

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# камеры видеонаблюдения , профилактика правонарушений

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