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В Тобольске появятся ангелы-аудиогиды

Общество, 15:20 25 ноября 2021

департамент по культуре и туризму администрации Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму администрации Тобольска

Арт-объекты проекта аудиогида "О чем расскажут ангелы" начали устанавливать в Тобольске.

10 ангелов, рассказывающих истории о городе, появятся на туристическом маршруте. На каждой фигуре разместят QR-код, через который можно перейти на специальный портал с информацией и узнать о той точке, где остановился турист. Формат аудиогида будет отличаться от существующих. Рассказы озвучат актеры в театрализованном действии.

Проект "О чем расскажут ангелы Тобольска" стал победителем грантового конкурса и конкурса волонтерских проектов программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Презентация состоится 26 ноября.

Евгений Новоселов

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# СИБУР , Тобольск

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