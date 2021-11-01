В Тобольске появятся ангелы-аудиогиды

| Фото: департамент по культуре и туризму администрации Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму администрации Тобольска

Арт-объекты проекта аудиогида "О чем расскажут ангелы" начали устанавливать в Тобольске.

10 ангелов, рассказывающих истории о городе, появятся на туристическом маршруте. На каждой фигуре разместят QR-код, через который можно перейти на специальный портал с информацией и узнать о той точке, где остановился турист. Формат аудиогида будет отличаться от существующих. Рассказы озвучат актеры в театрализованном действии.

Проект "О чем расскажут ангелы Тобольска" стал победителем грантового конкурса и конкурса волонтерских проектов программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". Презентация состоится 26 ноября.

Евгений Новоселов