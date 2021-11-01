О въезде на новые парковки тюменцев будут предупреждать волонтеры

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Волонтеры помогут жителям Тюмени правильно парковаться на платных парковках. Они предупредят автомобилистов о новых правилах и помогут провести оплату, сообщает администрация города.

Специалисты МКУ "Тюменьгортранс" раздают в учреждениях, офисах и кафе, расположенных в зоне паркингов, которые с 29 ноября перейдут на платный режим работы, информационные листовки об изменениях и способах оплаты. Также памятки вручают автомобилистам.

Напомним, с 29 ноября более 60 придорожных парковок в центре Тюмени перейдут в платный режим. На придорожных парковках шлагбаум не устанавливается. Об изменениях предупреждает дорожный знак 6.4 "Парковка", дополненный табличкой 8.8 ("платные услуги"). Также на въездах устанавливают баннеры, информирующие водителя, что он въезжает в зону платного парковочного пространства.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Как рассказал автор проекта, ведущий специалист Тюменского индустриального университета Алексей Осипенко, при разработке по созданию единого парковочного пространства главным было учесть мнения и интересы всех горожан: автомобилистов, пешеходов и тех, кто пользуется общественным транспортом.

"Задача проекта – упорядочить движение в центре города, сделать перемещение тюменцев более комфортным. Был рассмотрен опыт разных городов и стран. Наиболее эффективным управлением парковочными местами выбран метод введения платы. При этом цена на каждой парковке не фиксированная и меняется в зависимости от спроса, так как основная цель – чтобы парковка была занята примерно на 70 процентов, но всегда была возможность припарковать автомобиль без блужданий по центру", – сказал он.