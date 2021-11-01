Тобольские школьники в онлайн-игре откроют киберагентство и поохотятся за призами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-игра "Охотники за информацией" стартует для тобольских школьников 27 ноября. Подростки откроют свое агентство в онлайн-игре "Охотники за информацией" и научатся защищать данные в интернете. К участию приглашают ребят 14 до 18 лет, сообщает мультицентр "Моя территория".

"В интернете орудуют кибермошенники. Незаконным путем они получают информацию, а после требуют с человека денежное вознаграждение. Чаще всего на удочку мошенников попадают подростки, которые не знают, как себя вести в подобных ситуациях. Поэтому мы и решили провести онлайн-игру, где научим, как не поддаться влиянию и защитить свои персональные данные", — рассказал организатор онлайн-игры "Охотники за информацией" Денис Селянин.

27 ноября для участников пройдет два мастер-класса, где они научатся правильно рассказывать о себе, а также разработают и презентуют логотип организации. 28 ноября юные кибердетективы посетят онлайн-квиз "Кибербезопасность" и проверят свои знания о защите информации в интернете. 29 ноября в течение 24 часов команды отправятся выполнять задание, а 30 ноября, в Международный день защиты информации, состоится подведение итогов. Лучшие агентства получат призы.

Чтобы присоединиться, необходимо собрать команду из трех человек и оставить заявку на сайте. Участие в игре бесплатное.

Организаторы онлайн-игры "Охотники за информацией" победили на конкурсе проектов "Моя идея", размер финансовой поддержки составил 50 тыс. рублей.