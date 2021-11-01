Тюменцев приглашают на финансовый квиз

| Фото: Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе | Фото: Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе

Тюменцев приглашают принять участие в образовательной акции и повысить свою финансовую грамотность. Как сообщает пресс-служба общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, формат квиза изменит представление о цифровой экономике и финансовом поведении.

Интерактивная игра в Тюмени состоится 28 ноября в 17 часов в МЦ "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Акция представит собой часовую игру в видеоформате. Темы теста связаны с основами финансов, банковскими инструментами, моделированием разумного финансового поведения. Отвечать на вопросы участникам предлагается в специально созданном telegram-боте. После выполнения заданий модератор подробно разберет вопросы, которые вызвали сложности у игроков.

Участие в игре бесплатное, после квиза участники получат сертификаты. Актуальная информация о проведении мероприятия в Тюмени публикуется в группе общественной молодежной палаты. Зарегистрироваться можно по ссылке.