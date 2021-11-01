Команда Moi-portal.ru подготовила подкаст о взаимоотношениях ко Дню матери

| Фото: из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив) | Фото: из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив)

Подкаст "Я стесняюсь" про взаимоотношения с мамой опубликуют в сообществе Moi-portal.ru во ВКонтакте 28 ноября.

"Ранее мы запустили сбор историй в анонимном формате через наш сайт. Нам поступило 16 историй. В подкасте разобрали четыре из них", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

Истории разбирают вместе с клиническим психологом Екатериной Москвиной. По словам Дмитрия Колобова, подкаст "Я стесняюсь" может быть полезен тем, кто узнает себя в этих историях.

"Многие поймут значение мам в нашей жизни. В подкасте собрали разные истории: как позитивные, так и негативные. Главный посыл, который транслируется весь выпуск, — в юном возрасте достаточно тяжело понимать наших родителей, но со взрослением мы приходим к тому, что мы понимаем, что родители делали для нас все, чтобы нам было лучше, делали это так, как умели. Это нужно ценить. Позвоните своим мамам в праздник, скажите, как вы ее любите", — заключил руководитель Moi-portal.ru.

Психологический подкаст "Я стесняюсь" команда Moi-portal.ru старается выпускать регулярно. Уже вышло 11 выпусков на разные темы, волнующие слушателей. Пост со звуковой дорожкой будет обнародован в группе во ВКонтакте в первой половине дня.

Инна Пахомова