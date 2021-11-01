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В Тюменской области курс по уходу за детьми с тяжелыми нарушениями прошли 80 человек

Общество, 08:36 27 ноября 2021

www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

80 человек стали участниками цикла онлайн-семинаров "Родительский всеобуч" по уходу за особенными детьми с тяжелыми множественными нарушениями. Занятия организовал детский психоневрологический дом-интернат Тюменского района, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Уходу обучились родные и близкие, а также специалисты и волонтеры, работающие с особенными детьми.

"Благодаря доступности материала мы легко повторяли упражнения дома. Моя дочь, как оказалось, очень любит пальчиковые игры, сопровождаемые веселыми песнями. Теперь это наше любимое занятие", - рассказала мама 11-летнего ребенка с инвалидностью.

Видео цикла семинаров "Родительский всеобуч" находятся в открытом доступе на платформе Youtube, ознакомиться с ними могут все желающие.

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# инвалидность

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