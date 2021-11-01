Тюменские фтизиатры предупредили о последствиях бесконтрольного приема антибиотиков

| Фото: областной клинический фтизиопульмонологический центр | Фото: областной клинический фтизиопульмонологический центр

Специалисты областного клинического фтизиопульмонологического центра предупреждают жителей Тюменской области об опасности бесконтрольного приема антибиотиков, сообщает региональный департамент здравоохранения.

По словам врачей, в 2021 году выросло число случаев выявления туберкулеза с лекарственной устойчивостью. Среди пациентов, состоящих на диспансерном учете, более половины невосприимчивы к противотуберкулезным препаратам.

Врач-фармаколог центра Анастасия Бабушкина отметила, что во время пандемии COVID-19 проблема правильного использования антибиотиков и противомикробных препаратов стала еще острее.

"Антибиотиками лечат бактериальные инфекции. При вирусных, в частности при коронавирусе, данные препараты не имеют точки приложения, их лечат противовирусными лекарствами. Антибактериальное лечение подключают лишь при развитии вторичных бактериальных осложнений, таких как пневмония", - подчеркнула врач.

При отсутствии показаний применять антибиотики не только бесполезно, но и опасно, добавила Анастасия Бабушкина. Это может привести к возникновению "супербактерий", которые будут устойчивы ко всем известным классам антибиотиков.