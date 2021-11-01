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Тобольский кремль победил в конкурсе "Сокровища России"

Общество, 10:08 27 ноября 2021

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Тобольский кремль занял первое место конкурса "Сокровища России" журнала National Geographic Traveler. Его признали лучшим в номинации "Культурно-исторический объект", сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

В пятерку лидеров вошли также монумент "Тыл – фронту" (Челябинская область), Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь (Московская область), музей-заповедник "Томская писаница" (Кемеровская область) и Курский государственный областной музей археологии (Курская область).

"Для нашего региона эта победа – большая гордость. Тобольский кремль – один из важнейших объектов культурного и исторического наследия России федерального значения. А сам Тобольск – это настоящий музей под открытым небом, раскрывающий историю третьего по значению города в Российской Империи. Он величественен, красив; его неслучайно называют жемчужиной Сибири и духовной столицей", - сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Она напомнила, что это единственный каменный кремль в Сибири. Важно рассказывать о его исторической ценности современникам и сохранить объект для потомков.

"Сокровища России" — это онлайн-голосование журнала National Geographic Traveler, посвященное туристическим возможностям страны. Все номинанты выдвигались официальными представителями субъектов РФ. Проект стартовал 1 июля и завершился 31 октября. Четыре месяца пользователи Nat-geo.ru отдавали свои голоса за достопримечательности, популярные места и объекты в различных регионах России в десяти номинациях.

Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в пятерку лучших.

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# Тобольский кремль

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