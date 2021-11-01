В Тюмени презентовали книгу "Романовы: преданность и предательство"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация книги Сергея Козлова "Романовы: преданность и предательство" состоялась в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 27 ноября.

Жанр книги не случайно определен как роман-калейдоскоп. Перед читателем разворачивается живая и увлекательная панорама событий Первой мировой войны, показанная через призму трагической истории последнего императора и его семьи.

Автор работал над романом более трех лет. Объем романа перевалил за 800 страниц. В 2022 году кинокомпания Solivs, выпустившая фильм и сериал "Тобол", приступит к съемкам по книге Сергея Козлова. Музей семьи Романовых в Тобольске станет одной из декораций новой исторической киноленты.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер назвала книгу летописью, хроникой. "Это книга о последних годах рода Романовых, которые правили в нашей стране более 300 лет. Действительно, это мощная династия, которая позволила нашему государству выйти на высокий уровень и дала развитие, в том числе и культуре. Ведь при Романовых открывались новые театры, музеи, библиотеки и образовательные учреждения. Все мы с вами до сих пор живем с непониманием и огромным количеством вопросов, история которых холодит душу, – те последние дни и годы, которые привели к печальному финалу", – сказала Елена Майер.

Она отметила, что презентация неспроста проходит в учреждении Тюменского музейно-просветительского объединения, одним из структурных подразделений которого является музей семьи императора Николая II. Сейчас это место – точка притяжения туристов, паломников не только из России.

По словам директора регионального департамента культуры, несмотря на то, что о Романовых было написано много книг и снято немало фильмов, книга "Романовы: преданность и предательство" займет достойное место в семейных библиотеках. В библиотеках во всех муниципальных образованиях роман уже стоит на первых полках и доступен читателям.

"У каждого свое прочтение, но у человека ищущего всегда остаются вопросы. Мне кажется, прочитав это внушительное издание, мы с вами найдем ответы на многие их них. Огромное спасибо Сергею Сергеевичу за этот титанический труд, за смелость, с которой он взялся за это произведение. Безусловно, эта работа огромного количества людей", – заключила Елена Майер.

Книга "Романовы: преданность и предательство" обречена на успех, убеждена директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. На это, по ее мнению, влияют следующие факторы – Россия до сих пор сохраняет лидирующие позиции, как читающая страна в мире. По ее словам, каждый третий житель нашей страны читает книги об истории, исторические романы, а если оценивать киноиндустрию, то около 80% россиян предпочитают историческое кино.

Литературные и кинопроекты делают регион более узнаваемым. Мария Трофимова напомнила, что так и было после съемок фильма "Тобола". "Съемочная площадка живет, имеет продолжение, масштабное развитие. Это один из ярких ресурсов, который пополнил ассортимент туристических предложений Тобольска, а с открытием в городе аэропорта, он стал более доступным для жителей страны", – напомнила она.

Фильм, который планируют снять на территории Тюменской области по книге "Романовы: преданность и предательство", заставит большое количество людей еще не раз приехать в регион.

Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова также напомнила о фильме "Тобол", снятом в Тобольске. "Сегодня мы видим, что "Тобол" идет, фигурирует в рейтингах, а на наш кремль, Тюменскую область обращают иное внимание – как на исторический ресурс. Это очень важно. Мы начали от того, кто начинал имперскую историю, к тому, кто ее завершил. Выходец из Сибири, продюсер Олег Урушев вернулся в Сибирь со вторым проектом и сподвиг на написание романа нашего сибиряка Сергея Козлова. Для меня важно, чтобы Россия знала, что она всегда укреплялась, развивалась и продвигалась Сибирью", – заключила она.

В завершении встречи гости получили в подарок новую книгу автора и взяли у него автограф.

Инна Пахомова