Более 3 тысяч 200 детей появились на свет в тюменском родильном доме №2 с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 247 детей появились на свет в тюменском родильном доме №2 с начала 2021 года. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

В ноябре шесть женщин родили пятого ребенка, две – шестого по счету малыша, и одна женщина стала мамой в десятый раз. Опытные роженицы – достаточно молодые женщины. Одной из женщин, родивших пятого ребенка, – всего 25 лет, среди тюменок, родивших шестого малыша, – женщина 30 лет, а счастливой маме десятерых малышей – 36 лет.

Родильный дом оснащен всем необходимым для оказания специализированной помощи мамам и новорожденным. Только за последние годы в эксплуатацию ввели более 180 единиц современного оборудования, в том числе и поставленного в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Ежегодно роддом оказывает медицинскую помощь более 3 тыс. беременных и рожениц.

"Профессия акушера-гинеколога по праву занимает одно из ведущих мест в ряду врачебных специальностей. Этот специалист должен обладать такими качествами, как смелость, решительность, умение в сложной ситуации быстро сориентироваться и принять максимально правильное решение, от которого будут зависеть жизнь и здоровье роженицы и ребенка. Появление на свет новой жизни, первый плач малыша и счастье в глазах матери – это то, что придает врачам сил. Ради этого хочется работать, невзирая ни на какие трудности", – рассказала врач – акушер-гинеколог высшей категории, главный врач родильного дома №2 Елена Максюкова.