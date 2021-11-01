Российская экономика по итогам года покажет рекордный рост, считают аналитики

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,2%, сообщают РИА Новости на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, прогнозируемые темпы роста ВВП страны по итогам года превышают показатели с 2012 года. Сравнивать с более ранними оценками некорректно из-за изменения методики расчета.

Банк России ждет, что экономика страны в текущем году вырастет на 4-4,5%, а Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам года в 4,2%.