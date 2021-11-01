Рейды по местам подледной рыбалки на водоемах региона проводят тюменские спасатели

| Фото: Главного управления МЧС России по Тюменской области | Фото: Главного управления МЧС России по Тюменской области

В рамках первого этапа профилактической акции "Безопасный лед" сотрудники Центра ГИМС и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области проводят рейды по местам подледной рыбалки на водоемах региона.

Как пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Сергей Резниченко, о мерах безопасности спасатели рассказывают не только на реках и озерах, но регулярно в учебных заведениях. Инспекторский состав Центра ГИМС постоянно проводит профилактические мероприятия во всех традиционных местах выхода людей на лед, проводит беседы с населением. В основном, это рыбаки и любители активного отдыха. Основная цель акции – профилактика несчастных случаев в осенне-зимний период.

Сергей Резниченко обратился ко взрослым с просьбой также провести беседы со своими детьми, объяснить им, чем опасны игры на неокрепшем льду водоемов.

"Ни в коем случае не отпускайте детей одних на прогулку к таким местам. К сожалению, нередко сами взрослые подают опасный пример беспечностью и пренебрежением к собственной безопасности. Поэтому обеспечение безопасности, недопущение случаев травматизма и гибели на водоемах – это наша общая и важная задача", - подчеркнул он.