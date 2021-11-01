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В ДК "Нефтяник" началась распродажа билетов со скидкой до 50%

Общество, 10:12 30 ноября 2021

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

"Черная пятница" проходит в ДК "Нефтяник" с 10 часов 29 ноября до 10 часов 3 декабря. Купить билеты на мероприятия декабря, января и февраля можно со скидками от 20 до 50%, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

По "Пушкинской карте" покупать со скидками тоже можно. Сумма со скидкой автоматически пересчитается в момент оплаты.

Перечень спектаклей, для которых действует скидка, здесь.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# ДК Нефтяник , скидка

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