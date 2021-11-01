Житель Вагайского района украл с трассы дорожные знаки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два дорожных знака с опорами пропали на одном из участков автотрассы в Вагайском районе. По подозрению в краже полиция задержала жителя пос. Заречный, сообщает Тобольский отдел УМВД РФ. Ущерб составил более 7 тыс. рублей.

57-летний мужчина доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и рассказал, что заметил знаки по пути с работы. В хозяйстве селянину были нужны металлические столбы. Знаки изъяты, однако их опоры подозреваемый успел использовать в личных нуждах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.