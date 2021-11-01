  • 29 ноября 202129.11.2021понедельник
  • USD75,5873
    EUR84,9526
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Вагайского района украл с трассы дорожные знаки

Происшествия, 11:51 29 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два дорожных знака с опорами пропали на одном из участков автотрассы в Вагайском районе. По подозрению в краже полиция задержала жителя пос. Заречный, сообщает Тобольский отдел УМВД РФ. Ущерб составил более 7 тыс. рублей.

57-летний мужчина доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и рассказал, что заметил знаки по пути с работы. В хозяйстве селянину были нужны металлические столбы. Знаки изъяты, однако их опоры подозреваемый успел использовать в личных нуждах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожные знаки , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 29.11.2021Беспилотник засек сброс отходов в Юргинском лесничестве
11:51 29.11.2021Житель Вагайского района украл с трассы дорожные знаки
11:40 29.11.2021В Тюмени обнаружили останки человека в коллекторе на улице Кузнецова
11:29 29.11.2021В Исетском районе задержали подозреваемых в серии угонов автомобилей