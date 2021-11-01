Волейболисты "Тюмени" дважды уступили в Стерлитамаке

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Два поражения потерпели волейболисты "Тюмени" в рамках восьмого тура чемпионата мужской российской волейбольной высшей лиги "А". В Стерлитамаке сибиряки уступили местному "Тархану", сообщает пресс-служба клуба.

Первая встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Гости выиграли первый сет, но уступили в трех последующих. В повторном поединке стерлитамакские волейболисты победили на тай-брейке - 3:2.

"Результат говорит сам за себя. Дважды проиграли команде, которая идет на последнем месте в таблице. Значит, таков наш уровень. Одна из главных причин – мы проигрываем концовки. В прошлом туре против "Динамо" из Челябинска такая проблемы была. В Стерлитамаке она же повторилась", - рассказал главный тренер тюменцев Сергей Шульга.

"Тюмень" в 14 играх одержала четыре победы и занимает седьмое место в турнирной таблице.