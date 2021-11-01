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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двухполосную ледовую переправу обустраивают в Уватcком районе

Общество, 18:23 29 ноября 2021

МЧС Тобольск во ВКонтакте | Фото: МЧС Тобольск во ВКонтакте

Обустройство ледовой переправы через р. Иртыш началось в Уватском районе, сообщает МЧС Тобольск.

Дорожные службы выставляют вешки, обозначая контуры будущей переправы. Она будет состоять из двух полос шириной 25 метров и длиной 750 метров. Кроме того, будет оборудована пешеходная зона, пункты обогрева, инвентарь для оказания помощи утопающему. Движение для легкового транспорта откроется, когда толщина льда достигнет 35 сантиметров. Когда слой составит метр - смогут ехать грузовики до 10 тонн. Когда толщина льда на переправе достигнет 1,2-1,5 метров по ней поедут большегрузы.

На территории Уватского района в зимний период будут функционировать две ледовых переправы: в Увате и Демьянское - Болчары.

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# ледовая переправа , Уватский район

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