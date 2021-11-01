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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У ялутровочанина нашли контрафактную водку на 18 млн рублей

Происшествия, 14:25 29 ноября 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

На 700 тыс. рублей оштрафован житель Ялуторовска за покушение на сбыт более 98,9 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, контрафактный алкоголь будет уничтожен.

Как следует из материалов уголовного дела, с февраля по июнь 2020 года 45-летний мужчина приобрел для дальнейшего сбыта немаркированную водку, а также коньяк и бренди на 18,5 млн рублей.

В ходе оперативной работы правоохранители изъяли контрафакт из оборота.

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# контрафактный алкоголь , штрафы , Ялуторовск

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