У ялутровочанина нашли контрафактную водку на 18 млн рублей

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

На 700 тыс. рублей оштрафован житель Ялуторовска за покушение на сбыт более 98,9 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, контрафактный алкоголь будет уничтожен.

Как следует из материалов уголовного дела, с февраля по июнь 2020 года 45-летний мужчина приобрел для дальнейшего сбыта немаркированную водку, а также коньяк и бренди на 18,5 млн рублей.

В ходе оперативной работы правоохранители изъяли контрафакт из оборота.